Edtstadler sieht EU-Gipfel als "Test für Europa"

EU-Ministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) sieht den EU-Gipfel am Donnerstag als "Test für Europa, gemeinsam über dieses Virus hinwegzukommen". Auch Österreich werde "seinen Beitrag dazu leisten", sagte Edtstadler vor dem Video-Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs im Ö1-Morgenjournal.

Die Länder, die von der Corona-Pandemie am härtesten getroffen wurden, müssten unterstützt werden. "Und dazu ist auch Österreich bereit." Allerdings betonte Edtstadler, dass die Hilfe nur unter "ganz klaren Bedingungen" erfolgen solle. Wenn die EU-Kommission Kredite aufnimmt und diese "zu besseren Konditionen" an die betroffenen Länder weitergibt, sollte das Geld tatsächlich zur Überwindung der Krise verwendet werden müssen, etwa zu Investitionen in das Gesundheitssystem. Die Kredite müssten aber auch wieder zurückgezahlt werden.

Ob eine Einigung am Donnerstag gelingt, konnte Edtstadler nicht abschätzen. "Natürlich wird man danach trachten müssen, dass man bald zu einer Einigung kommt. Aber ich kann beim besten Willen nicht vorhersehen, ob das heute oder in einigen Wochen der Fall sein wird."

Die Österreicher wollen unterdessen keine finanzielle Mehrbelastung, um anderen Ländern bei der Bewältigung der Coronakrise zu helfen. Das ergibt eine Studie der Universität Wien. Über 50 Prozent der mehr als 1.559 Befragten lehnt höhere EU-Mitgliedsbeiträge ganz oder eher ab. Bei der Frage nach nationalen versus europäischen Lösungen insgesamt ist die Bevölkerung sehr gespalten.

Während sich ein Teil der Bevölkerung mehr europäisches Krisenmanagement wünscht, lehnen andere genau dieses ab. Ebenso verhält es sich bei Grenzkontrollen und Ausfuhrstopps, schreiben die Studienautoren Julia Partheymüller, Mariyana Angelova und Nico Büttner.

Quelle: APA