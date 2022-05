Edtstadler unterstützt EU-Beitrittsperspektive der Ukraine

Österreich will dem EU-Beitrittskandidatenstatus für die Ukraine "nicht im Weg stehen". Dies kündigte Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) am Donnerstag nach einem Arbeitstreffen mit dem Sondergesandten des ukrainischen Präsidenten, Minister Olexij Tschernyschow, an. Man warte auf das Assessment der EU-Kommission, stehe aber solidarisch aufseiten der Ukraine und werde das Land auf dem "langen und schwierigen Weg" unterstützen, so Edtstadler vor Journalisten.

SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Europaministerin Edtstadler mit Sondergesandtem Tschernyschow