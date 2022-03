Edtstadler will rasche EU-Beitrittsgespräche mit Skopje

Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) drängt vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs auf rasche EU-Beitrittsgespräche mit Nordmazedonien. "Lassen wir uns nicht spalten, insbesondere nicht in einer Situation, wo ein russischer Angriffskrieg in der Ukraine tobt, wo Desinformation unsere Gesellschaft spalten soll", sagte Edtstadler nach einem Treffen mit dem nordmazedonischen Regierungschef Dimitar Kovacevski am Mittwoch in Skopje.

