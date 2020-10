Edtstadler zu Gesprächen über Migration und EU in Schweden

Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) reist zu Gesprächen über Migration und über die Zusammenarbeit in der EU nach Stockholm. Mit ihrem schwedischen Amtskollegen Hans Dahlgren will sie am Montag ein Treffen der "Frugalen" (Österreich, Niederlande, Schweden, Dänemark) für 5. November in Wien vorbereiten. Die Gruppe hatte zuletzt einen wesentlichen Anteil an der Ausgestaltung des 1,8 Billionen Euro schwere EU-Finanzpakets aus mehrjährigem Budget und Corona-Aufbaufonds.

SN/APA/BARBARA GINDL Eine EU-Migrationsstrategie ist das Ziel