EGMR verurteilt Russland wegen mangelnder Nawalny-Ermittlung

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat Russland wegen unzureichender Ermittlungen nach der Vergiftung des Kremlkritikers Alexej Nawalny 2020 verurteilt. Das Gericht in Straßburg bemängelte am Dienstag, dass ein politisches Motiv für den Mordversuch und eine mögliche Beteiligung von staatlichen Agenten nicht in Betracht gezogen worden seien. Der Oppositionsführer war bei einer Reise in Sibirien mit dem Nervenkampfstoff Nowitschok vergiftet worden.

BILD: SN/APA/AFP/ODD ANDERSEN Urheber des Giftanschlags auf Nawalny blieben unbehelligt