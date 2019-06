Der G20-Gipfel ist eine gigantische politische Veranstaltung. Vom ursprünglichen Sinn dieser Gesprächsplattform ist nach Ansicht sehr vieler Kritiker nur noch wenig übrig.

OSAKA. Nie zuvor hat in Japan ein derart großer Gipfel stattgefunden: Rund 30.000 Gäste werden zum G20-Treffen am Freitag und Samstag in Osaka erwartet. Lohnt sich der ganze Aufwand?

Welche Länder sind vertreten? Mitglieder der G20 sind die ...