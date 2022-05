Ehepaar Biden legte Blumen am Tatort von Buffalo nieder

US-Präsident Joe Biden und seine Ehefrau Jill haben nach den tödlichen Schüssen in Buffalo Blumen am Tatort niedergelegt. Beide hielten am Dienstag in der Früh (Ortszeit) an einer improvisierten Gedenkstätte inne. Der US-Präsident und die First Lady waren in die Stadt im US-Bundesstaat New York gereist. Sie wollten sich im Anschluss mit Familien der Opfer, Ersthelfern, Polizei und lokalen Politikerinnen und Politikern treffen.

SN/APA/AFP/NICHOLAS KAMM US-Präsidentenehepaar gedachte der Opfer des Massakers