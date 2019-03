Mexikos neuer Linkspräsident Andrés Manuel López Obrador hat in den ersten gut 100 Tagen seiner Amtszeit sein Versprechen erfüllt: Er kämpft gegen Korruption und soziale Ungleichheit.

Um die ersten vier Monate von Andrés Manuel López Obrador an der Spitze Mexikos zu bewerten, empfiehlt sich ein Blick auf die Wirtschaftsdaten des Landes. Die Währung ist so fest wie seit Jahren nicht mehr, Investoren schießen Milliarden in das ...