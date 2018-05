Wie die kommende EU-Parlamentswahl die politische Landschaft prägen wird. Und was das für die EU bedeutet.

Die Österreicher wissen wenig über das Europäische Parlament (EP). Nur ein Drittel fühlt sich "sehr gut" bzw. "eher gut " darüber informiert, was in der einzigen direkt gewählten EU-Institution passiert, wie eine aktuelle Umfrage der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik zeigt. In der EU-Abgeordnetenkammer spielen sich allerdings durchaus interessante Dinge ab.