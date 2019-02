Ein Atom-Deal unter Freunden

Riad will 80 Milliarden US-Dollar in die Energie-Infrastruktur investieren. Davon profitieren sollen Firmen im Umfeld von Präsident Trump, deren Verwicklung der Kongress nun hinterfragt.

Um die Gesamtleistung seines Stromnetzes zu verdoppeln, will Saudi-Arabien in den nächsten 25 Jahren 16 Atomkraftwerke bauen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf mehr als 80 Milliarden US-Dollar. Nutznießer der lukrativen Aufträge sollen vor allem US-Firmen sein, die hinter den Kulissen bereits seit Monaten versuchen, den Megadeal an Land zu ziehen. Das wäre vielleicht auch schon gelungen, wenn es sich bei dem Auftraggeber nicht um den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman alias MBS und bei den Lieferkonzernen nicht um Unternehmen handeln würde, deren Nähe zum Umfeld des amerikanischen Präsidenten Donald Trump unübersehbar ist.