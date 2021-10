Ein Blick in Abgründe: Migrationskrise im Osten erreicht nun Deutschland

Der belarussische Diktator lässt immer mehr Flüchtlinge in die EU schleusen. Nun wollen sich die Staaten dagegen wehren - doch wie?

Sehnsuchtsort Hamburg, Endstation Warschau. So ergeht es im September Mahmoud A. Die polnische Polizei stoppt das Auto, in dem der 42-jährige Syrer mit drei Landsleuten hockt. Am Steuer ein Schleuser. Kurz darauf gestehen die Männer den illegalen Grenzübertritt. Mahmoud gibt sofort alles zu. Er will seine Geschichte erzählen. Wie sie ihn erst nach Belarus gelockt und dann fast erschlagen haben. Soldaten brechen ihm den Kiefer und treiben ihn aus dem Land, sagt er. Nach Westen. Dabei wäre er auch von ...