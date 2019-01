Ein Deutscher will Bürgermeister von Barcelona werden

Der 70-jährige Unternehmer Karl Jacobi wirft den Separatisten vor, Katalonien zurück ins Mittelalter zu katapultieren.

In Katalonien streiten Befürworter und Gegner der Unabhängigkeit weiter um die Zukunft der spanischen Region. Nun mischt auch ein deutscher Unternehmer, der seit Jahrzehnten in Barcelona lebt, in der Auseinandersetzung mit. Der 70-jährige Karl Jacobi unterstützt das prospanische Lager der Region. Er wirft den Separatisten vor, Katalonien mit ihrer Abspaltungspolitik ins Verderben zu treiben. Deswegen will er jetzt Bürgermeister der Regionalhauptstadt werden und so ganz Katalonien retten.