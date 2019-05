Die Bürger von Mals im Obervinschgau ringen darum, dass in ihrer Gemeinde kein Gift mehr gespritzt werden darf. Die mächtige Bauern-Lobby will das verhindern.

Gift. Das ist in Mals Dauerthema. Es ist Mittwochvormittag, Markttag in Mals. In der "Straßenkuchl", einem kleinen Bio-Imbiss, plaudern eine Hand voll Einheimische, darunter eine ältere Dame aus dem Ortsteil Tartsch. "Die Bauern spritzen noch um elf Uhr in der ...