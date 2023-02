Ein Drahtseilakt für den roten Drachen

China stellt sich in Russlands Krieg gegen die Ukraine weiter auf keine Seite - zumindest offiziell. Das könnte Folgen haben.

Die Olympischen Winterspiele in Peking hatten sich im vergangenen Jahr viele Menschen rot im Kalender angestrichen. Und zwar nicht nur Sportbegeisterte. Einen Angriff auf die Ukraine, so lautete damals die Annahme, würde sich Wladimir Putin nicht während der großen Sportshow seines Verbündeten Xi Jinping erlauben. So war es dann auch.

Doch als am 20. Februar die Spiele endeten, begann der Kremlchef ohne Umschweife seine mörderische Mission. Die Anerkennung der Unabhängigkeit der selbst ernannten "Volksrepubliken" in der Ostukraine ließ ...