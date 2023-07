Donald Trump, Ron DeSantis oder doch ein Überraschungssieger? Bei den Republikanern gibt es viele Präsidentschaftskandidaten.

Hotdogs, Flaggen, Feuerwerk: Die US-Amerikaner verschwenden am langen Wochenende um den Unabhängigkeitstag am 4. Juli wenig Gedanken an die Politik. Dabei sind es auf Republikanerseite nur noch sieben Wochen, bis sich am 23. August die Kandidaten zur ersten von mehreren ...