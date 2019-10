Am Sonntag wird wieder an der Uhr gedreht. Der EU-Plan zur Abschaffung scheint gescheitert.

Eigentlich sollte an diesem Wochenende in der Europäischen Union zum letzten Mal an der Uhr gedreht werden: Nach den ursprünglichen Plänen der EU-Kommission hätten sich die Mitgliedsstaaten entscheiden müssen - entweder für ewige Sommerzeit oder für immerwährenden Winter. Bei der ...