Ein Falke führt das Außenamt

Mike Pompeo, Amerikas neu ernannter Außenminister, gilt als "harter Hund". Er setzt auf militärische Stärke und die strikte Durchsetzung nationaler Interessen der USA.

Einen besseren Emissär, der seine Politik in der Welt vertritt, könnte sich US-Präsident Donald Trump nicht wünschen. Mike Pompeo stimmt nicht nur in allen wesentlichen Fragen mit dem Präsidenten überein. Der in der Tea-Party-Bewegung steil aufgestiegene Absolvent der Militärakademie von Westpoint gilt als enthusiastischer Anhänger der nationalistischen "Amerika zuerst"-Politik Trumps.