Die Unabhängigkeitsbewegung zeigt ein Jahr nach dem Referendum wieder Muskeln. Geeint tritt sie aber nicht auf.

Hunderttausende gingen in Katalonien gestern, Dienstag, auf die Straße. Es war "La Diada", der Nationalfeiertag, der in der Region jedes Jahr am 11. September gefeiert wird. Doch der Katalonien-Tag ist schon lang kein Fest der Einheit mehr, sondern eine Fiesta der Zwietracht, welche die 7,5 Millionen Katalanen spaltet.