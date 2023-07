Ein Fest zum französischen Nationalfeiertag? Mit Sicherheit!

Nach den Unruhen in Frankreich wartet zum Nationalfeiertag am 14. Juli alles auf eine Erklärung des Präsidenten Emmanuel Macron. Doch er hat sich für Schweigen entschieden.

Die Militärparade auf den Pariser Champs-Élysées verspricht an diesem Freitag wieder beeindruckend zu werden wie jedes Jahr. Ansonsten aber dürfte der Nationalfeiertag in Frankreich anders verlaufen, als Präsident Emmanuel Macron das geplant hatte. Der 14. Juli erinnert an den Sturm auf die Bastille, auf das Staatsgefängnis als Symbol der absolutistischen Herrschaft des französischen Königs, und damit an den Beginn der Französischen Revolution im Jahr 1789. Der Sturm, der in den vergangenen Wochen nach dem tödlichen Schuss eines Polizisten auf einen 17-Jährigen über Frankreich gezogen ist, hat nicht nur viel mit der Unzufriedenheit mit den Regierenden zu tun. Auch die tiefen Risse in der Gesellschaft traten während der Unruhen erneut zu Tage.

Zerstörte Kulturzentren und Geschäfte, beschädigte Schulen und Rathäuser, verbrannte Autos, Busse und Trambahnen: Die gewaltsamen Unruhen von 27. Juni bis 2. Juli in vielen Städten hinterließen dramatische Spuren. 801 öffentliche Gebäude wurden beschädigt, davon 282 durch Brandstiftung. Auf 650 Millionen Euro schätzen die Versicherungsinstitute die Kosten für die Reparatur und den Wiederaufbau, auch tausender privater Geschäfte.

Die Regierung hat den Verkauf von privaten Feuerwerkskörpern im Umfeld des Nationalfeiertags am Freitag verboten. Zehntausende von Polizisten sollen am Nationalfeiertag befürchtete neue Unruhen im Keim ersticken. Hubschrauber und gepanzerte Fahrzeuge werden mobilisiert - erkennbar ist die Furcht vor neuen Ausschreitungen.

Gleichzeitig versuchen Präsident Macron und die Regierung den Blick nach vorn zu richten. Damit die Kinder nach den Sommerferien wieder in ihre Klassenzimmer und die Bürgerinnen und Bürger so schnell wie möglich erneut Anträge in den Rathäusern stellen können, plant die Regierung ein Gesetz für die Beschleunigung der Arbeiten. Am Donnerstag wurde es im Ministerrat vorgestellt, noch bis Ende Juli soll das Parlament es absegnen. Es sieht beispielsweise die Möglichkeit vor, noch vor der Erlaubnis durch die Städtebau-Behörde mit den Arbeiten zu beginnen. Ein ähnliches Gesetz gab es nach dem Brand der Pariser Kathedrale Notre-Dame im April 2019, um administrative Hemmnisse abzubauen. Auch sollen die Gebietskörperschaften, die sonst staatliche Subventionen von bis zu 80 Prozent beantragen können, die vollständige Summe der Kosten erstattet bekommen.

Das Gesetz stellte Präsident Emmanuel Macron in Aussicht, als er Anfang Juli mehr als 200 Bürgermeister von besonders von den Krawallen betroffenen Städten im Élysée-Palast empfing. Unter ihnen befand sich auch Rudy Elegeest, Bürgermeister der nordfranzösischen Gemeinde Mons-en-Barœul (Nord). "Wir werden zeigen, dass die öffentlichen Versorgungseinrichtungen stärker sind als die Zerstörungswut", sagte er damals. Das kürzlich renovierte Rathaus, ein Festsaal und ein neues Bürger-Informationszentrum waren teilweise abgebrannt worden. Es habe sich um "reine Selbstzerstörung" gehandelt, so Elegeest: "Die Krawallmacher ruinierten ihr eigenes Haus." Dasselbe gilt für die demolierten Busse und Trambahnen, die so wichtig für den Anschluss mancher Städte und Gemeinden sind.

Die Regierung geht davon aus, dass landesweit 7000 bis 8000 Personen, darunter viele Minderjährige, für die Zerstörungen verantwortlich sind und damit nur ein geringer Bruchteil der sechs Millionen Menschen, die in sozial benachteiligten Vierteln in den Vororten leben. Dennoch verschärft sich der Ton in der politischen Debatte in Frankreich, angeheizt vor allem von den konservativen Republikanern. Deren Parteichef Érioc Ciotti forderte strikte Maßnahmen: vom Entzug von Familienbeihilfen für die Eltern straffälliger Jugendlicher über den Bau neuer Gefängnisplätze bis zur Absenkung der Strafmündigkeit auf 16 Jahre.

Umfragen zeigen, dass die Menschen mehrheitlich eine autoritäre Antwort auf die Unruhen wünschen. So sagen 80 Prozent, sie unterstützen die Haltung von Innenminister Gérald Darmanin, "den Dialog mit den Bewohnern der Viertel zu suchen und zugleich hart mit den Kriminellen zu sein". Teile der Linken fordern, die Strategie der Polizei bei Einsätzen vor allem in den betroffenen Stadtteilen zu hinterfragen.

Welche konkreten Schlüsse wird Macron aus der Krise ziehen? Nachdem das Ringen um seine umstrittene Rentenreform beendet war, stiegen seine Umfragewerte vor den Unruhen gerade wieder an; nun sanken sie erneut unter 30 Prozent. Sein Bemühen, neuen politischen Schwung zu gewinnen, wurde damit abrupt gebremst. Ohne absolute Mehrheit im Parlament gestaltet sich das Regieren für sein Lager seit einem Jahr schwierig. Sein Plan war, mit Maßnahmen in wichtigen Politikfeldern, wie Gesundheit, Bildung oder Migration, wieder die Agenda zu bestimmen. Auch von einer Regierungsumbildung war die Rede. Doch dann wurde Macron zum Getriebenen. Den Staatsbesuch in Deutschland musste er absagen und statt schöner Bilder vor der Kulisse von Schloss Bellevue gingen die der brennenden französischen Vorstädte um die Welt.

Macron wird sich am Nationalfeiertag nicht an die Bevölkerung wenden. Er wird am Freitag kein Interview geben, wie er das seit seinem Amtsantritt 2020 nach der Corona-Pandemie und 2022 nach seiner Wiederwahl gemacht hat. Offenbar will der Präsident abwarten, wie der 14. Juli über die Bühne geht.