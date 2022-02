Ein Foto bewirkte ein Wunder

In der Türkei hielt ein Fotograf einen Moment zwischen Vater und Sohn, beide vom Krieg gezeichnet, fest. Heute leben sie in Italien.

Die Toskana mit ihren Bilderbuchlandschaften war dem sechsjährigen Mustafa bis Jänner kein Begriff. Der Bub stammt aus Syrien. Seine Familie war in der Türkei gestrandet, als es im Jänner 2020 zu einer Zufallsbegegnung kam, die alles ins Rollen brachte. Ein Jahr später kam die Familie al-Nazzal in Italien an.

Mustafa leidet an Tetraamelie, ihm fehlen von Geburt an alle vier Gliedmaßen. Seinem Vater Munzir fehlt ein Bein. Er verlor es 2014 in Syrien, als eine Bombe den Basar ...