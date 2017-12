Ein Funke Hoffnung in der Ostukraine

Die Ukraine und Separatisten tauschten Gefangene aus. Es ist ein kleiner Schritt bei der Umsetzung des Minsker Abkommens.

Die ersten Austauschkandidaten kamen aus Luhansk: Ein ukrainischer Berufssoldat, der im Winter 2016 in Gefangenschaft geraten war, ein Luhansker Blogger, den die Separatisten wegen Hochverrats zu 14 Jahren Haft verurteilt hatten, und zwei Fußballfans des Vereins Sorja Luhansk, die wegen einer verbrannten russischen Flagge im Gefängnis gelandet waren, kamen im Rahmen des Gefangenenaustausches zwischen der Ukraine und den prorussischen Separatisten am Mittwoch frei. Ein freigelassener ukrainischer Infanterist allerdings erklärte dem Fernsehsender 112.ua, er wolle in der Rebellenrepublik bleiben und dort als Schlosser arbeiten. "Hier ist es besser, es gibt viel Arbeit."