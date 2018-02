Ein Gringo besucht die Latinos

Außenminister Rex Tillerson versucht auf einer knapp einwöchigen Lateinamerika-Reise, den Einfluss der USA in der Region gegen China zu verteidigen.

Mexikos Außenminister Luis Videgaray rühmt sich damit, "die goldenen Schlüssel zum Weißen Haus" zu haben. "Nicht viele Länder können das behaupten", so zitiert die "Washington Post" einen hohen Regierungsmitarbeiter in Mexiko über die guten Arbeitsbeziehungen vor allem zu Jared Kushner. Dies habe sich trotz Donald Trumps wenig freundlicher Rhetorik gegenüber dem Nachbarland, an dessen Grenze er eine "schöne, große Mauer" setzen will, nicht geändert. Zwölf Mal reiste Videgaray in den vergangenen Monaten nach Washington. So ist es Zeit für seinen Kollegen Rex Tillerson, das zweite Mal während seiner Amtszeit das Nachbarland zu besuchen.