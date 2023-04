Ein guter Deal gegen illegale Migration?

Ägypten soll illegal nach Österreich eingereiste Staatsbürger schneller zurücknehmen. Dafür bietet Wien Chancen auf mehr legale Einreise.

Österreichs Kanzler Karl Nehammer und Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi in Kairo.

Einmal durch Afrika, letzte Station Ägypten. Am Donnerstag empfing Präsident Abdel Fattah al-Sisi den österreichischen Bundeskanzler Karl Nehammer mit militärischen Ehren in Kairo.

Einmal durch Afrika, letzte Station Ägypten. Für Hunderttausende Menschen aus den südlicheren Regionen Afrikas entspricht das ihrer Fluchtroute.

Ägypten ist nicht in erster Linie ein Herkunftsland von Asylsuchenden in Europa. Das Land beherbergt laut der Internationalen Organisation für Migration (IOM) selbst mehr als sechs Millionen Flüchtlinge und Migranten. Al-Sisi sprach am Donnerstag sogar ...