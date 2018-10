Ein Hilferuf verhallt

Ein Flüchtlingsboot setzte in der Nähe der marokkanischen Küste 24 Stunden lang Notrufe ab. Diese wurden gehört, doch reagiert hat niemand.

Verzweifelt sendeten sie mehrere Notrufe, weil ihr Boot mit 60 Flüchtlingen und Migranten an Bord in der Nähe der marokkanischen Küste sank. Doch niemand kam. Als nach einem Tag und einer Nacht endlich Marokkos Küstenwacht auftauchte, war es für viele der Schiffbrüchigen zu spät. Nach Angaben einer Hilfsorganisation sollen bei dem Unglück 34 Menschen umgekommen sein, nur 26 hätten überlebt. Das Drama spielte sich bereits am Sonntag vor der Küste der marokkanischen Stadt Nador ab.