Nach zwei gescheiterten Regierungsbildungen wählt die Likud-Partei zu Weihnachten einen Vorsitzenden.

Israels Premier Benjamin Netanjahu ist einer der am längsten amtierenden Regierungschefs in Nahost, erfahren wie kein anderer. Er gab Tausende geheime Militäroperationen in Auftrag, schaltete unzählige Feinde aus und besiegte alle innenpolitischen Kontrahenten. Doch vergangenen Oktober genügte ein kurzer Tweet ...