Ein Jahr nach dem Mord an Jamal Khashoggi sind noch viele Fragen offen

Erst wurde er erdrosselt, dann seine Leiche brutal zerstückelt: Ein Jahr ist es her, dass der Journalist Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul ermordet wurde. Was über die Tat bekannt ist.

Im Juni dieses Jahres legte die UNO einen Sonderbericht über den Fall Kashoggi vor. Ein Dokument, das grausame Details über die Ermordung des saudischen Journalisten offenlegt. Doch trotz des umfangreichen Untersuchungsberichts und eines Gerichtsverfahrens bleiben ein Jahr nach der Ermordung viele Fragen offen. Was bislang bekannt ist:

Warum suchte Khashoggi die saudische Botschaft in Istanbul auf?

Eigentlich war es ein freudiger Anlass, weshalb Khashoggi Ende September 2018 die saudische Botschaft betrat: Er hatte sich verlobt. Der 59-Jährige benötigte eine sogenannte Eheberechtigungsbescheinigung. Dieses Dokument dient als Beweis, dass er unverheiratet ist. Wenige Tage zuvor hatte sich der Journalist mit der Türkin Hatice Cengiz verlobt. Beim ersten Besuch verließ Khashoggi die Botschaft laut seiner Verlobten glücklich und erleichtert. Die Beamten hatten ihm gesagt, dass er am 2. Oktober 2018 seine Dokumente im Konsulat abholen könne.

Was ist zu dem Tathergang bekannt?

Laut dem UN-Sonderbericht hatte Khashoggi noch am Morgen des 2. Oktober das Konsulat angerufen. Ein Mitarbeiter sagte ihm, dass er gegen 13 Uhr in das Konsulat eintreffen solle. Zwischen 10 und 11 Uhr morgens sollen laut Bericht zehn saudische Beamte das Konsulat in Istanbul betreten haben.

Durch Tonbandaufnahmen, die der türkische Geheimdienst in dem Konsulat mitschnitt, ist zu hören, wie sich zwei Agenten wenige Minuten bevor der Journalist Khashoggi das Konsulat betritt, darüber unterhalten haben, ob es "möglich sein wird, den Rumpf in eine Tasche zu stecken". Der andere antwortete: "Nein, der Körper ist zu schwer." Man müsse die Gelenke trennen und in Plastiktüten einwickeln. Am Ende des Gesprächs fragte einer der Agenten, ob "das Opfertier" eingetroffen sei. Um 13:13 sagte eine Stimme: "Er ist angekommen." Während Khashoggi sich im Konsulat aufhält, wartet seine Verlobte vor dem Gebäude.

SN/AP Jamal Khashoggi wurde wenige Tage vor seinem 60. Geburtstag ermordet.



Den Aufzeichnungen zufolge unterhielt sich Khashoggi im Büro des Generalkonsuls mit einer Person, darüber, ob der saudische Journalist in sein Heimatland zurückkehren werde. Dann wurde Khashoggi gesagt: "Wir müssen Sie zurückbringen. Es liegt ein Auftrag von Interpol vor. Wir kommen, um Sie abzuholen." Der Journalist antwortet: "Es gibt keinen Fall gegen mich. Ich habe einige Leute draußen informiert, die warten auf mich." Mehrmals wiederholt ein saudischer Beamter, den Satz: "Machen wir es kurz." Er fragt Khashoggi, ob er ein Handy dabei habe. "Schicken sie ihrem Sohn eine Nachricht", fordert der Beamte Khashoggi auf. "Was soll ich meinem Sohn sagen? Bis bald? Ich kann ja nicht von einer Entführung sprechen?", sagt der Journalist. "Mach es kurz", wiederholt der saudische Beamte. Er ordnet an, dass Khashoggi seine Jacke auszuziehen.

Um 13.33 Uhr ist laut den Aufzeichnungen zu hören, wie Khashoggi sagt: "Hier ist ein Handtuch. Werden sie mir Drogen verabreichen?" "Wir werden dich betäuben", so die Antwort.

In der Aufnahme sind daraufhin Kampfgeräusche zu hören. Einer der Agenten sagt: "Er hebt seinen Kopf." "Drück weiter", sagt ein anderer.

Die Aufzeichnungen des türkischen Geheimdienstes lassen vermuten, dass Khashoggi ein Beruhigungsmittel verabreicht wurde, danach ist er mit einer Plastiktüte erstickt worden. Der Leichnam des Journalisten wurde zerstückelt. In den Tonbandaufnahmen sind laut dem Sonderbericht Geräusche einer Säge zu vernehmen.

Gegen 15 Uhr zeigen Aufnahmen von Überwachungskameras zwei Fahrzeuge, die vom Konsulat wegfahren. Zudem verlassen drei Männer mit Plastikmüllsäcken und einem Rollkoffer die Botschaft. Gegen 16 Uhr verlässt ein Mann das Konsulat, der die Kleidung von Khashoggi trug. Er nimmt ein Taxi zu der Blauen Moschee, wo er sich wieder umzieht.

Wie steht die saudische Regierung zu dem Mordfall?

Die Regierung in Riad hat nach hohem internationalen Druck eingestanden, dass ein saudisches Tötungskommando Jamal Khashoggi ermordet hat. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman wird als Drahtzieher verdächtig.

SN/AP Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman streitet ab, etwas von den Mordanschlagsplänen gewusst zu haben.

Doch der weist die Vorwürfe von sich. Mohammed bin Salman übernahm zwar die volle Verantwortung für die Tat. Er bestreitet aber, die Tötung des Journalisten angeordnet zu haben. Für die saudische Regierung arbeiteten täglich drei Millionen Menschen, sagte Salman. "Es ist unmöglich, dass sie alle täglich der politischen Führung über ihre Arbeit berichten."

Doch die Verfasserin des UN-Sonderberichts, Agnès Callamard, schreibt, dass es "glaubhafte Beweise" gebe, dass der saudische Kronprinz die Ermordung Khashoggis angeordnet hat.



Warum wurde Jamal Khashoggi zum Feind der saudischen Regierung?

Der UN-Sonderbericht gibt auch Aufschluss darüber, welche Person der saudische Journalist gewesen war. Persönlich soll Jamal Khashoggi ein bescheidener, höflicher Intellektueller gewesen sein. Seit Ende 2017 lebte der Journalist in Washington und war Kolumnist bei der "Washington Post". Der 59-Jährige lebte getrennt von der Mutter seiner Kinder und wollte die Türkin Hatice Cengiz heiraten. Kurz bevor er ermordet wurde kauften seine Verlobte und er ein Haus in der Türkei.

Khashoggi war ein angesehener Journalist und Herausgeber. In einem seiner letzten Texte schrieb er, dass er eine Plattform für arabische Stimmen erschaffen möchte, "die nicht von nationalistischen Regierungen beeinflusst werden". Khashoggi wollte die arabische Pressefreiheit fördern und war auch in den Sozialen Medien sehr aktiv. Auf Twitter hat er - auch ein Jahr nach seiner Ermordung - 1,7 Millionen Follower.

SN/AP Jamal Khashoggi 2011 auf dem Weltwirtschaftforum in Davos.



Einen großen Einfluss auf seine journalistische Karriere hatte der "Arabische Frühling". Im Laufe der Jahre fiel er bei den saudischen Behörden und dem Königshaus in Ungnade. Khashoggis kritische Haltung zu seinem Heimatland verschloss ihm viele Türen. Seine Kolumne in einer saudischen Zeitung wurde gestrichen, ab 2016 untersagten ihm die Behörden ihm, für saudische Medien zu schreiben oder im Fernsehen aufzutreten. Khashoggi sah keine andere Option, als Saudi-Arabien zu verlassen. Dafür musste er einen hohen Preis bezahlen: Seine Frau sah sich zur Scheidung gezwungen. Seine Kinder erhielten zum Teil Reiseverbote. Viele Freunde und Familienmitglieder wandten sich von Khashoggi ab.