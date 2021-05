Ein Jahr nach dem Tod von George Floyd: Rufe nach Polizeireform in den USA werden lauter

Ein Jahr nach dem Tod des Schwarzen George Floyd unter dem Knie eines weißen Polizisten lässt die versprochene Polizeireform auf sich warten. Familienangehörige machen Druck auf die US-Regierung.

Bridgett Floyd hat von Politikern genügend Versprechen gehört. "Viele machten uns Hoffnung", sagt die jüngere Schwester des Mannes, dessen Tod vor einem Jahr Massenproteste in den USA ausgelöst hatte. "Aber wir haben noch nichts Konkretes gesehen." Die zurückliegenden Monate seien für sie und ihre Familie sehr frustrierend gewesen. "Es war ein langes Jahr, ein schmerzvolles Jahr", beschreibt Bridgett Floyd ihre Erfahrungen bei einem Gedenkmarsch in Minneapolis unweit der Stelle, an der ihr Bruder am 25. Mai 2020 unter dem Knie ...