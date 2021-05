Ein Jahr vor der Wahl: Steht Frankreich vor einem Déjà-vu?

Wenn Frankreich in einem Jahr wählt, könnten erneut Emmanuel Macron und Marine Le Pen die Stichrunde erreichen. Das ist Macrons Kalkül, denn innenpolitisch steht er unter Druck.

Es hatte vielversprechend begonnen. Als am 7. Mai 2017 mit Emmanuel Macron ein junger, smarter, proeuropäischer Politiker zum Präsidenten Frankreichs gewählt wurde, kündigte er einen bedeutsamen Wandel an: Er werde den Franzosen wieder Vertrauen in die Politik geben, ideologische Spaltungen überwinden, das Land modernisieren.

Sicher, nicht alle, die ihn wählten, taten dies aus Überzeugung. Viele stimmten in der Stichwahl zwischen Macron und der Rechtspopulistin Marine Le Pen nur für ihn, um sie zu verhindern. Aber sein Aufstieg wurde ...