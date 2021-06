Ein junger Oberst treibt Mali in die Isolation

Nach seinem Putsch hat Übergangspräsident Assimi Goïta kaum Rückhalt. Der Verbündete Frankreich hinterfragt sein Engagement.

Mit 38 Jahren ist Assimi Goïta ein eher junger Regent in Afrika. Seine Karriere hingegen könnte ihn direkt in die alte Garde von Despoten führen, für die der Kontinent berüchtigt ist und die dessen Entwicklung bremsen. Goïta ist Soldat, nennt sich Visionär und ist nach dem Putsch gegen die Übergangsregierung der starke Mann in Mali. Für das westafrikanische Land bedeutet das vor allem eines: Isolation zu Zeiten, in denen es dringend Hilfe braucht.

Das erste Mal blickte die ...