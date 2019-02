Ein Komiker ist plötzlich Favorit

Im Rennen um das Präsidentenamt in Kiew liegt ein Schauspieler und Spaßmacher ebenso überraschend wie hauchdünn in Führung.

Wassyl Goloborodko ist ein mittelaltriger Geschichtslehrer, der an einer Durchschnittsschule in Kiew unterrichtet und nach der Scheidung in der Wohnung seiner Eltern lebt. Doch plötzlich ändert sich sein Leben: Ein Schüler filmt heimlich die Wutrede Goloborodkos über die ukrainische Politik - und stellt sie ins Internet. Letztlich wird der Lehrer zum Präsidenten gewählt, der gnadenlos gegen die Korruption kämpft.