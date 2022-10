Ein Leben im Verborgenen

In 38 afrikanischen Staaten gilt Homosexualität als Verbrechen. Zur Pride Parade in Südafrika kommen deshalb Menschen aus ganz Afrika. Es ist das einzige Land, das ihre Rechte schützt.

Die junge Frau hat Alpträume. "Es geht wieder die Angst um", sagt die 30-Jährige. Sie will anonym bleiben. Zu groß ist die Gefahr, wenn sie sich öffentlich outet. "Man weiß morgens nicht, ob man heute angegriffen wird oder jemand deiner Familie oder deiner Wohnung Schaden zufügt." Die junge Sambierin lebt in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung und kämpft für soziale Akzeptanz. In ihrer Heimat macht sie das zur Zielscheibe für brutale Übergriffe - so wie in mehr als 30 weiteren Staaten Afrikas.

...