Ein Leben nach der Machtübernahme der Taliban

Khosrow Mohammadi übersetzte in Afghanistan für die deutsche Bundeswehr. Er schaffte es nach der Machtübernahme der Taliban nach Deutschland. Viele andere Ortshelfer harren noch aus.

Als die Taliban im Sommer 2021 in Afghanistan die Provinzen überrennen, hagelt es in den Wohngebieten von Masar-i-Scharif Raketen. Für Khosrow Mohammadi, Übersetzer bei der deutschen Bundeswehr, ist klar, dass er mit seiner Familie fliehen muss. Die Visa sind fertig, ein Flug ist gebucht. Doch angekommen in der Hauptstadt Kabul geht plötzlich nichts mehr. Die militanten Islamisten sind bereits in der Stadt. "Als ich bewaffnete Männer ohne Uniformen gesehen hab, wusste ich, dass etwas nicht stimmt", erinnert sich Mohammadi.

An den folgenden Tagen gehen chaotische Bilder um die Welt. Menschen strömen zum Flughafen von Kabul und versuchen zu entkommen. Eltern reichen ihre Kinder über Betonmauern, verzweifelte Afghanen klammern sich an Flugzeuge und stürzen vom Himmel.

Die internationalen Streitkräfte versuchen, so viele Menschen wie möglich auszufliegen. "Drei Mal haben wir versucht, in den Flughafen zu gelangen", erzählt der 32-jährige Mohammadi. Doch seine Frau ist schwanger, drei kleine Kinder sind dabei. "Wir haben uns Sorgen gemacht, dass ihnen etwas zustößt."

Ein Jahr nach dem Fall Kabuls ist alles anders. "Wir sind sehr froh, dass wir in Deutschland sind", erzählt Mohammadi an einem Sommertag in einer sächsischen Kleinstadt. Altbauten im Barockstil prägen das Stadtbild, weite und hügelige Felder die Umgebung. Die Familie freut sich über die provinzielle Ruhe und den Draht zu den Nachbarn, die manchmal zum Tee kommen. Doch die Erinnerungen an die Flucht sind präsent. "Es gab keine konkrete Drohung gegen mich, aber ich hatte Angst. Ich hatte viele Jahre lang mit Deutschen gearbeitet", beschreibt Mohammadi die Zeit vor der Ausreise im November 2021.

Dass die Familie heute in Deutschland ist, verdankt sie auch dem Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte, das einen Ausweg über ein Nachbarland möglich machte. Denn auf einen Evakuierungsflug schafften es die Mohammadis im Sommer 2021 nicht. Hilferufe an das deutsche Auswärtige Amt blieben unbeantwortet. "Ich hatte Angst und habe dann versucht, die Wohnung nicht zu verlassen", sagt Mohammadi, der von 2010 bis kurz vor Abzug der Bundeswehr am Standort Masar-i-Scharif gearbeitet hatte. "Ich habe meinen Job als Dolmetscher geliebt", erzählt er etwas wehmütig.

Immer noch warten Tausende ehemalige Ortskräfte, Familienangehörige und Afghanen, die für deutsche Ministerien gearbeitet haben, auf ihre Ausreise. Diese ist unter den Taliban immer schwieriger geworden, aber auch das deutsche Verfahren wird kritisiert. Wer als Ortskraft gilt und damit Anspruch auf eine Aufnahme hat, sei willkürlich festgelegt, kritisiert der Geschäftsführer von Pro Asyl, Günter Burkhardt. Es komme sehr stark auf den früheren Arbeitsvertrag der Beschäftigten an. Das Vorhaben der Bundesregierung, das Verfahren zu reformieren, hält er für positiv. Gemessen an der deutschen Verantwortung spricht Burkhardt dennoch von einer "Katastrophe".

Deutschland hat seit dem Abzug der NATO-Kräfte aus Afghanistan 23.614 ehemaligen afghanischen Ortskräften und Familienangehörigen die Aufnahme zugesichert, wie die "Welt am Sonntag" vor wenigen Tagen unter Berufung auf das zuständige Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) berichtete. Tatsächlich eingereist sind demnach 17.556 Menschen.

Seit der Machtübernahme der Taliban haben nach Angaben des Auswärtigen Amts rund 21.400 Ortskräfte, besonders gefährdete Personen und deren Familienangehörige Visa bekommen. Gelingt Betroffenen mit Aufnahmezusage aus Deutschland die Ausreise, stellen ihnen deutsche Auslandsvertretungen Visa für die Weiterreise aus.

Die Taliban haben mehrfach beteuert, ehemalige Mitarbeiter internationaler Streitkräfte nicht zu bestrafen. Gleichzeitig aber lassen sie niemanden ohne Papiere ausreisen. Pässe werden kaum ausgestellt.

Mohammadi besucht mittlerweile in Deutschland Sprachkurse. Er und seine Familie haben alltägliche Probleme, etwa die Suche nach Kinderbetreuungsplätzen. Sein Medizinstudium, das er in Afghanistan nicht abschließen konnte, will er nachholen. "Das Leben ist jetzt gut", sagt Mohammadi.