Ein Meer voller Konflikte

Das Mittelmeer fordert Europa heraus. Es muss sich mehr um seine Nachbarschaft kümmern. Sonst werden andere Mächte stark.

Jahrzehntelang ist das Mittelmeer in erster Linie eines unserer touristischen Traumziele gewesen. Aus unserem Blick gerückt ist hingegen nach dem Ende des Kalten Krieges vor 30 Jahren, dass das Mare Nostrum, wie es die Römer genannt haben, stets ein Schnittpunkt strategischer Interessen gewesen ist. Jetzt rückt "unser Meer" wieder in den Fokus der Weltpolitik - weil es dort gewaltig kracht und scheppert. Vom Libyen-Krieg über die Flüchtlingsinseln in der Ägäis und den Streit um die Öl- und Gasfelder vor Zyperns ...