Ein neuer rechter Star erlebt bei der EU-Wahl seine Feuerprobe

Den Auftakt bei den Wahlen zum Europäischen Parlament machen die Niederlande und Großbritannien. In beiden Ländern könnte es zu einem Rechtsruck kommen.

Die Niederlande und Großbritannien haben die Europawahlen am Donnerstag eröffnet. In Den Haag gilt das größte Interesse dem Abschneiden eines neuen rechten Jungstars. Der 36-jährige Thierry Baudet war mit seiner Partei Forum für Demokratie (FvD) bei den Provinzwahlen im März klarer Wahlsieger geworden. Baudet gilt als Alternative zum schrillen Islamhasser Geert Wilders, der gemeinsam mit der FPÖ und Marine Le Pen in der Rechtsallianz des italienischen Lega-Chefs Matteo Salvini ist.

Zulegen konnten im März auch die Grünen. Die Regierungskoalition unter dem liberalen Premier Mark Rutte kassierte Verluste. Die letzten Umfragen sahen Baudet und Ruttes Partei VVD allerdings Kopf an Kopf.

In Großbritannien wähnt sich Ober-Brexiteer Nigel Farage auf der Siegerstraße. Er konnte bereits 2014 die meisten Stimmen auf sich vereinen. Prognosen sehen seine neue Brexit-Partei bei bis zu 38 Prozent.

Den Tories von Regierungschefin Theresa May wird ein totaler Absturz vorhergesagt. Farage hatte in Großbritannien noch nie ein politisches Amt inne. Er kennt nur ein Thema: den Austritt seines Landes aus der EU, und das möglichst radikal. Farage gilt als Alliierter von US-Präsident Trump. Doch auch Liberaldemokraten und Grüne, die für einen Verbleib in der EU sind, dürften sehr gut abschneiden.