Ein Ökonom führt Italien

Das Experiment einer Populistenregierung in Rom ist vorerst gescheitert. Vieles deutet darauf hin, dass die Rechtspartei Lega den Bruch bewusst riskiert hat.

Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella hat schnell gehandelt - wohl auch, um den Reaktionen der nervös gewordenen Finanzmärkte entgegenzuwirken. Um 11.30 Uhr am Montag bat er den Wirtschaftsexperten Carlo Cottarelli (64) zu einem Gespräch in den Quirinalspalast, wenig später beauftragte er ihn mit der Bildung einer Übergangsregierung und der Vorbereitung von Neuwahlen Anfang 2019. Sollte Cottarelli, von 2008 bis 2013 ranghoher Mitarbeiter beim Internationalen Währungsfonds, keine Zustimmung im Parlament erhalten, müsste bereits im Herbst gewählt werden. Cottarelli betonte, dass seine Technokratenregierung einen proeuropäischen Kurs einschlagen werde. Italiens Beteiligung an der Eurozone sei von "fundamentaler Bedeutung".