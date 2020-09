Ein Programmier-Zentrum erstickt an sich selbst

Bengaluru@crash.soon? Das indische Silicon Valley erkennt allmählich seinen gefährlichsten Gegner: Das eigene Wachstum bedroht den smarten Traum vom besseren Leben für alle.

"IT liegt hier einfach in der Luft", sagte Georg Kniese, Geschäftsführer des deutschen Software-Konzerns SAP, der jährlich bis zu 100.000 indische Bewerbungen vorliegen hat. Wer Karriere machen wollte, ging nach Bangalore und hatte bis vor Kurzem ein gutes Leben sicher. Intel und IBM, Cisco und Dell, Bosch und Motorola, Siemens und McAfee: Die Großen der Branche sind alle da und haben sich in Technologieparks niedergelassen, wie Electronics City oder International Technology Park (ITP). Parallelwelten, ohne Wellblech, ohne Gestank, ohne Lärm, ...