Ein Prozess, der Amerika bewegt

Beim Verfahren gegen den Ex-Polizisten Derek C. wird nicht nur der brutale Tod des Afroamerikaners George Floyd verhandelt. Auch die alltägliche Polizeigewalt und der latente Rassismus der amerikanischen Gesellschaft stehen am Pranger.

Mal ist sein schlecht geschnittener Anzug blau, mal grau. Dazu trägt der Angeklagte ein einfarbiges blaues oder graues Hemd und eine ungemusterte Krawatte. Mund und Nase verbirgt eine große schwarze Maske. Über der Stirn prangt eine Halbglatze. Stumm verfolgt er sitzend das Geschehen. Nur wenn der Richter den Raum betritt, steht er kerzengerade.

Im Saal C 1856 des Bezirksgerichts in Minneapolis gibt Derek C. den Biedermann. Der Auftritt kontrastiert auffällig mit dem Bild, das Millionen Amerikaner von dem ...