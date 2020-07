Die Kandidatur von Kanye West wird viel belächelt. Doch sie könnte Trump zu einer zweiten Wahlzeit verhelfen.

Der Weg vom Showbusiness in die Politik ist in Amerika nichts Ungewöhnliches. Der "Terminator" und ehemalige Bodybuilder Arnold Schwarzenegger brachte es bis zum Gouverneur von Kalifornien. Der frühere US-Präsident Ronald Reagan war als Schauspieler bekannt, bevor er in die Politik ...