Ein Referendum der Russen zum Schein

In Luhansk, Donezk oder Cherson wollen die russischen Statthalter und Besatzer rasch über Beitritte zu Russland abstimmen lassen. Eine Reaktion auf die militärischen Erfolge der Ukraine?

Nach der herben Niederlage gegen ukrainische Truppen im Gebiet Charkiw lässt der Kreml in den beiden "Volksrepubliken" Luhansk und Donezk sowie im Gebiet Cherson schnell Scheinreferenden durchführen. Abstimmungen sind auch in der Region Saporischschja im Süden geplant. Wie die russische Staatsagentur RIA Nowosti am Dienstag meldete, werden in Separatistenrepubliken Luhansk und Donezk vom 23. bis zum 27. September die Volksabstimmungen über den Beitritt zur Russischen Föderation stattfinden. Das entschied der Luhansker "Volksrat" der Rebellen, die Donezker Separatisten schlossen sich kurz darauf an. Beide "Volksrepubliken" gelten als gehorsame Befehlsempfänger Russlands.

Auch in der Region Cherson, wo Moskaus Truppen seit Wochen wachsendem Druck des Feindes standhalten müssen, kündigte die russische Militärverwaltung die Durchführung eines Referendums an. Im Nachbargebiet Saporischschja, auch nur zum Teil unter russischer Kontrolle, bat eine "Gesellschaftsversammlung" die Besatzungsmächte darum, einen solchen Urnengang zu organisieren.

Duma-Sprecher Wjatscheslaw Wolodin erklärte am Dienstag, das russische Parlament werde eine Entscheidung der Bevölkerung des Donbasses für Russland unterstützen. Und Dmitri Medwedew, stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates, verkündete auf Telegram, die Beitritts-Plebiszite seien wichtig für den Schutz der Bewohner in den Rebellenrepubliken.

International wird Russland nach dem völkerrechtswidrigen Anschluss der umkämpften ukrainischen Gebiete noch mehr Isolation drohen. Viele Beobachter glauben, die eilige Organisation der Referenden in den besetzten Gebieten hänge mit den militärischen Rückschlägen Russlands in den vergangenen Wochen zusammen. Anfang September war bei Isjum im Gebiet Charkiw in der Ostukraine die russische Front zusammengebrochen, nach ukrainischen Angaben mussten die Russen danach ein Gebiet von 8000 Quadratkilometer preisgeben. Laut dem TV-Kanal Current Time eroberten die Ukrainer am Dienstag mehrere Ortschaften des Luhansker Gebiets zurück. Auch in der Region Donezk, die die Streitkräfte Russlands und der Rebellen zu etwa 60 Prozent kontrollieren, wird heftig gekämpft.

Andri Jermak, Chef des ukrainischen Präsidialbüros, spottete über die "naive Erpressung" der Russen. "Der Feind hat Angst, er versucht, primitiv zu manipulieren." Die Drohung könne man nur mit Gewalt liquidieren. Der ukrainische Frontblogger Pawlo Kasarin schreibt, Putin habe begriffen, dass er seine Eroberungen mit militärischen Mitteln nicht verteidigen kann. "Jetzt versucht er uns vor die Wahl zu stellen: ,Entweder wir einigen uns mit Verhandlungen oder der Krieg überschreitet den bestehenden Rahmen.'"

Jenseits dieses Rahmens steht nach Ansicht vieler Experten die Ausrufung eine Generalmobilmachung durch Moskau, wie sie zahlreiche Ultranationalisten und Militärblogger fordern. Bisher lehnte der Kreml sie ab, auch weil es an Ersatzeinheiten und Militärspezialisten mangelt, die die eingezogenen Reservisten trainieren könnten. Aber wie meduza.io schreibt, hat sich erneut die "Partei des Krieges" bei Putin durchgesetzt. Auf einen weiteren Vormarsch der Ukrainer wolle der Kreml mit Kriegsrecht und zumindest einer Teilmobilisierung antworten. Wladimir Putin erklärte am Dienstag vor dem diplomatischen Korps in Moskau, Russland werde nicht von seinem souveränen Kurs abweichen.