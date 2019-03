Seymour Hersh. Wie ein investigativer Journalist unser Bild von Amerika und der Welt verändert hat..

Dass die Mächtigen in den USA mit allen Mitteln versuchen, ihre Machenschaften zu vertuschen, gehört zur langjährigen Erfahrung des Reporters Seymour Hersh. Das reicht von dem Nebel, den die Regierung in Washington einst über die wachsende Verstrickung des Landes in ...