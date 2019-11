Opfer der "Säuberungsaktion" nach dem Putschversuch von 2016 flüchtete mit Frau und Kindern nach Griechenland. Hier schildert er die dramatische Flucht. Und die Angst, die ihn ständig begleitet.

Mehmet erinnert sich an jedes Detail aus jener Nacht im September: "Kurz vor eins erreichten wir das andere Ufer des Flusses. Der Schmuggler rief: ,Los, jetzt müsst ihr laufen!' Wir sprangen an Land und rannten los, durch die Baumwollfelder, so ...