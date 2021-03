Ein schwarzer Tag für Hongkong: 47 Anklagen gegen Politiker und Aktivisten

In Hongkong sind am Montag 47 Demokratieaktivisten unter Berufung auf das Sicherheitsgesetz vor Gericht gestellt worden. Das Datum ihrer Anklage weckt dunkle Erinnerungen.

Chinesische Politik ist - viel mehr als Politik im Westen - von Symbolik durchdrungen: von Andeutungen und Analogien, die sich oft nur demjenigen erschließen, der mit der chinesischen Geschichte vertraut ist. So verhält es sich auch mit der jüngsten Polizeiaktion in Hongkong. In der Sonderverwaltungszone sind am Sonntag 47 Demokratieaktivisten festgenommen und angeklagt worden. Sie mussten sich am Montag vor Gericht verantworten. Die Behörden werfen ihnen eine "Verschwörung zum Umsturz" vor. Das Datum der Anklage, der 28. Februar, lässt aufhorchen. ...