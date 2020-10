Ein Schwede in Italien: "Ich fühle mich hier sicherer"

Seit Corona sind auf einer Reise nicht nur Kulturunterschiede, sondern auch unterschiedliche Umgangsweisen mit dem Coronavirus zu beobachten. Ein Erfahrungsbericht.

Bo Löfvendahl ist Opernkritiker und lebt in Stockholm - jetzt aber ist er auf Reisen in Italien, einem Land, das so ganz anders durch die Pandemie steuert als sein Heimatland.

Wie fühlen Sie sich? Bo Löfvendahl: Gut geschützt, muss ich sagen. Ich war im Sommer einmal in Neapel und jetzt bin ich in Florenz. Alle tragen "la mascherina", wie die Maske hier heißt. Vor den Geschäften stehen Desinfektionsmittel, wenn ich ins Museum gehe oder in ein Restaurant, wird ...