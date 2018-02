Ein Sechstel aller Kinder lebt in Konfliktgebieten

Weltweit wachsen immer mehr Kinder in Konfliktgebieten auf. Das zeigt eine Studie der Hilfsorganisation Save the Children, die am Donnerstag vorgestellt wurde. Demnach leben mindestens 357 Millionen - oder ein Sechstel aller - Kinder rund um den Globus in Krisen- oder Kriegsgegenden. Das sind 75 Prozent mehr als in den frühen 1990er Jahren.

SN/APA (AFP)/OZAN KOSE Kindern drohen Tod, Gewalt oder sexuelle Ausbeutung