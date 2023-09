Ein sehr undiplomatischer Diplomat:Selmayr legte sich nicht das erste Mal mit der ÖVP an

Kopfwäsche. Man erwarte, dass sich EU-Botschafter Martin Selmayr nach seiner Rückkehr nach Wien "unverzüglich" ins Außenministerium begebe. Ein Termin der Kopfwäsche, die Selmayr vom Generalsekretär des Ministeriums für seinen "Blutgeld"-Sager verabreicht werden wird, steht noch nicht fest. Wie die SN erfuhren, drängt die Bundesregierung nicht auf eine Abberufung des Botschafters. Mit der Zitierung Selmayrs ins Außenamt - derlei gilt als mittelscharfe Maßnahme bei diplomatischen Verstimmungen - sei die Angelegenheit erledigt. "Es sei denn, er gießt weiter Öl ins Feuer", hieß es. Der Ball liege nun in Brüssel.



"Unangemessen". Dort reagierte man bereits Donnerstag abend. Die Kommission distanzierte sich ausdrücklich von den "bedauerlichen und unangemessenen Aussagen des Leiters der Repräsentanz in Österreich." Die Kommission habe Selmayr aufgefordert, "unverzüglich in Brüssel über den Vorfall Bericht zu erstatten".



Frühere Verstimmungen. Übrigens wäre Selmayrs Sager wohl untergegangen, hätte nicht das Außenministerium so scharf darauf reagiert. Eine Sprecherin des Außenamtes wirbt auf SN-Anfrage um Verständnis: Es gehe nicht an, dass ein Spitzenbeamter sich in einer derartig "unwürdigen Tonalität" äußere, sagte sie. Man habe darauf ganz einfach reagieren müssen. Die scharfe Reaktion habe auch nichts mit dem Umstand zu tun, dass die FPÖ den Rücktritt des EU-Botschafters gefordert habe. Tatsache ist freilich, dass Selmayr - wiewohl ein geeichter CDU-Mann - bereits mehrmals mit kritischen Anmerkungen zur ÖVP-Europapolitik auffällig wurde. Als Bundeskanzler Karl Nehammer die Verankerung des Bargeldes in der Verfassung forderte, reagierte Selmayr auf X mit einem ausführlichen Tweet, in dem er akribisch nachwies, dass dieses Vorhaben des österreichischen Regierungschefs sachlich und rechtlich unsinnig sei.



Duo der Macht. Für Selmayr, EU-Karrierebeamter und gesegnet mit großem Selbstbewusstsein, war die Berufung auf den Botschafterposten in Wien ein beruflicher Abstieg. Der Jurist war von 2014 bis 2018 Kabinettschef des damaligen Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker und bildete mit diesem ein kongeniales Duo der Macht. 2018 und 2019 war er sogar Generalsekretär der Europäischen Kommission. Als Ursula Von der Leyen zur Kommissionspräsidentin berufen wurde, musste er weichen.