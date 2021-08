Ein Sieg der Beharrlichkeit

Einem ewigen Verlierer gelang der Machtwechsel in Sambia: Oppositionsführer Hakainde Hichilema wird im sechsten Anlauf Präsident. Er übernimmt ein abgewirtschaftetes Land.

In Sambia steht ein historischer Machtwechsel bevor. Kurz nachdem die Wahlbehörde des südafrikanischen Landes in der Nacht zum Montag den Sieg von Oppositionsführer Hakainde Hichilema verkündet hatte, feierten dessen Unterstützer in den Straßen der Hauptstadt Lusaka. Fünf Mal war der Unternehmer schon bei Präsidentenwahlen angetreten, immer erfolglos. Der wirtschaftliche Einbruch und die zunehmend autoritäre Staatsführung bereiteten den Boden für einen Sieg der Opposition.

2017 war Hichilema, Chef der Vereinten Partei für Nationale Entwicklung (UPND), verhaftet worden. Er soll ...