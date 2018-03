Ein Sieg der Vernunft

Standpunkt SN

In der SPD hat letztlich die Vernunft dominiert. Ein Nein zur GroKo hätte die Genossen unweigerlich an den Rand des Abgrunds gebracht. Neuwahlen hätten die Lage für die SPD nur noch schlimmer gemacht und ihren Anteil an der Wählerschaft deutlich Richtung zehn Prozent sinken lassen. Schon jetzt können die Sozialdemokraten das Etikett Volkspartei nur noch im Westen für sich reklamieren. Im Osten - und auch immer mehr in Bayern - sind sie hingegen eine Kleinpartei, die immer mehr an Rückhalt und Bedeutung verliert.