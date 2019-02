Ein Sozialist will ins Weiße Haus

Der 77-jährige Bernie Sanders bewirbt sich erneut um das Präsidentenamt.

Das Dementi kam innerhalb weniger Stunden. "In Venezuela und im ganzen Westen stirbt der Sozialismus", hatte US-Präsident Donald Trump gerade triumphierend bei einer Kundgebung erklärt, da kündigte am Dienstag der bekannteste Sozialist der USA seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 2020 an. "Nun ist es an der Zeit, die Revolution voranzutreiben", erklärte Bernie Sanders. Offensiv griff er Trump an, nannte ihn einen "pathologischen Lügner", einen "Rassisten, Sexisten, Schwulenfeind und Ausländerhasser".