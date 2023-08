Ein Toter bei Angriff in schiitischer Pilgerstätte im Iran

Bei einem Schusswaffenangriff in einer bedeutenden schiitischen Pilgerstätte im Süden des Irans ist am Sonntag ein Mensch getötet worden. Acht weitere Menschen seien bei dem Angriff verletzt worden, berichteten staatliche Medien. In ersten Berichten war von vier Toten die Rede gewesen. Der Angriff wurde im Mausoleum Schah-Tscheragh in Shiraz verübt, das erst im Oktober vergangenen Jahres Schauplatz eines Anschlags war.

BILD: SN/ISNA/MOHAMMADREZA DEHDARI Blutverschmierter Boden