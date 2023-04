Ein Toter bei israelischem Militäreinsatz bei Jericho

Bei einem israelischen Militäreinsatz im besetzten Westjordanland ist laut palästinensischen Angaben ein 15-jähriger Palästinenser getötet worden. Wie das palästinensische Gesundheitsministerium am Montag mitteilte, habe der Jugendliche im Flüchtlingslager Aqabat Jaber in der Nähe von Jericho Schussverletzungen am Kopf, der Brust und im Bauchbereich erlitten. Zwei weitere Menschen wurden demnach verletzt.

BILD: SN/APA/AFP/AHMAD GHARABLI Getöteter Jugendlicher (15) wird durch Jericho getragen